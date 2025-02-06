В Башкирии проект по переработке тканей за 326 млн рублей стал приоритетным

В Башкирии проект создания предприятия по утилизации и переработке тканевых отходов и вторсырья в регенерированное волокно включен в перечень приоритетных, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Предприятие планируется запустить в деревне Мокроусово. На нем создадут 120 рабочих мест.

Инициатором проекта выступает ООО «Акитекс». Инвестиции инвестор оценивает в 326 млн руб.

«Преимуществом реализации данного проекта является внедрение "зеленых" технологий, — отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.— Переход на экономику замкнутого цикла позволит превращать во вторсырье максимальное количество отходов».

ООО «Акитекс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2002 года. Компания занимается производством текстильных тканей. Владельцем является Степан Сарбашев. Выручка в 2023 году составила 165 тыс. руб., чистая прибыль — 96 тыс. руб.

Майя Иванова