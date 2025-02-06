В столице Татарстана начали демонтировать новогоднюю иллюминацию. В ближайшие дни ее уберут на восьми улицах. С сегодняшнего дня начался демонтаж на улице Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начали убирать новогоднюю иллюминацию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани начали убирать новогоднюю иллюминацию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ближайшие дни новогоднюю иллюминацию снимут на улицах Нурсултана Назарбаева, Карла Маркса, Николая Ершова, проспекте Универсиады, на Кремлевской дамбе, а также рядом с парком Горького и сквером Котельникова.

До 1 марта останутся арки на улицах Кремлевской и Баумана, площади Свободы и в парке «Черное озеро».

Артём Дергунов