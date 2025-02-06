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В Казани начали убирать новогоднюю иллюминацию

В столице Татарстана начали демонтировать новогоднюю иллюминацию. В ближайшие дни ее уберут на восьми улицах. С сегодняшнего дня начался демонтаж на улице Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Казани начали убирать новогоднюю иллюминацию

В Казани начали убирать новогоднюю иллюминацию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани начали убирать новогоднюю иллюминацию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ближайшие дни новогоднюю иллюминацию снимут на улицах Нурсултана Назарбаева, Карла Маркса, Николая Ершова, проспекте Универсиады, на Кремлевской дамбе, а также рядом с парком Горького и сквером Котельникова.

До 1 марта останутся арки на улицах Кремлевской и Баумана, площади Свободы и в парке «Черное озеро».

Артём Дергунов

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