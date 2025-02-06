На «Розе Хутор» используют ИИ для обучения лыжников

На сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» представлена система Yeti.Coach, использующая технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения для анализа техники катания. Сервис позволяет лыжникам получать персонализированные рекомендации по улучшению навыков, передает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

В систему входят, в частности, камеры высокого разрешения, установленные вдоль трассы, а также профессиональные датчики хронометража, аналогичные тем, что применяются в соревнованиях FIS. Алгоритмы машинного зрения обрабатывают видеозаписи спусков, отслеживая движения спортсменов и оценивая их технику.

Сервис доступен лыжникам любого уровня. Для его использования необходимо спуститься по трассе «Нагано», добраться до которой можно на подъемниках «Заповедный лес» или «Волчья скала». Пять Ultra HD-камер фиксируют спуск, а персонализированные видео и рекомендации становятся доступны после ввода номера ски-пасса на сайте программы. Система позволяет отслеживать прогресс на протяжении сезона и соревноваться с другими участниками.

С начала сезона Yeti.Coach воспользовались более 1,5 тыс. горнолыжников.

Вячеслав Рыжков