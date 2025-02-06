Гендиректор медорганизаций задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве

Генерального директора организаций, предоставляющих медицинские услуги, задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в проведении фиктивных осмотров сотрудников образовательного учреждения Адмиралтейского района, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Контракт с образовательным учреждением был заключен 9 января 2023 года. Следствие полагает, что гендиректор фирм не предоставлял в полном объеме услуги по проведению периодических медицинских профосмотров.

Сотрудники этих организаций ставили в медицинские документы сотрудников лицея печати врачей, фактически не работающих в этих компаниях. Ущерб, причиненный заказчику, оценили в 336 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Ленобласти подозревается в продаже «липовых» турпутевок.

Татьяна Титаева