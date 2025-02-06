Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Ленобласти подозревается в продаже «липовых» турпутевок

По подозрению в продаже недействительных туристических путевок в Ленобласти задержана жительница поселка Толмачево. По факту мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщил в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Еще три года назад к правоохранителям с заявлением об обмане при покупке путевки обратилась жительница Выборгского района в возрасте 36 лет. Она заявила, что «липовый» тур обошелся ей чуть дороже 303 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемую задержали 5 февраля. По месту ее проживания нашли и изъяли две sim-карты, два мобильных телефона и 14 банковских карт.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пенсионерка в четыре захода передала мошенникам более 13 млн рублей.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...