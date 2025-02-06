Жительница Ленобласти подозревается в продаже «липовых» турпутевок

По подозрению в продаже недействительных туристических путевок в Ленобласти задержана жительница поселка Толмачево. По факту мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщил в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Еще три года назад к правоохранителям с заявлением об обмане при покупке путевки обратилась жительница Выборгского района в возрасте 36 лет. Она заявила, что «липовый» тур обошелся ей чуть дороже 303 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемую задержали 5 февраля. По месту ее проживания нашли и изъяли две sim-карты, два мобильных телефона и 14 банковских карт.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пенсионерка в четыре захода передала мошенникам более 13 млн рублей.

Татьяна Титаева