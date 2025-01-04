В Ярославле выставили на продажу бывший магазин Пастухова

В Ярославле выставили на продажу объект культурного наследия «Торговое здание Пастухова», который находится рядом с Волковским театром на Максимова, 17/27. Аукцион проводится на площадке «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максимова, 17/27

Фото: карты Google Максимова, 17/27

Фото: карты Google

Дом построен в 1904 году, до революции в нем находился магазин общества «Проводник». В последнее время в здании располагались структуры ГАУ ЯО «Информационное агентство "Верхняя Волга"», а до них — областной департамент здравоохранения. «Ъ-Ярославль» сообщал, что объект включили в прогнозный план приватизации в конце 2024 года.

Здание вместе с участком продаются за 67,6 млн руб. Нежилой дом является выявленным объектом культурного наследия. В нем можно сделать ресторан или разместить офисы. Разрешенное использование участка — социальное обслуживание. При этом покупатель должен будет соблюдать требования закона об объектах культурного наследия.

Среди факторов привлекательности лота называют расположение объекта в центре города, близость к историческим и культурным местам, развитую дорожно-уличную сеть и возможность купить здание вместе с участком. Сейчас на аукцион принимаются заявки, а 6 февраля подведут итоги процедуры.

Алла Чижова