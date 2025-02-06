Энергетики продолжают ремонтные работы после аварии на сетях в Губахинском округе

Специалисты филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» устраняют гололедные образования и проводят ремонт проводов на воздушной линии электропередачи «Широковская ГЭС-7 — Коксовая». Как сообщает пресс-служба компании, бригады распределительных сетей удаляют снежно-ледовый покров с проводов воздушной линии в поселке Углеуральском. В резерве находятся три передвижные дизельные электростанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермэнерго Фото: Пермэнерго

По данным пресс-службы, в указанных работах задействовано пять бригад в составе 15 человек и пять единиц техники. «В настоящее время сложившиеся погодные условия способствуют образованию новых отложений гололеда и изморози на проводах ЛЭП»,— подчеркнули в «Пермэнерго».

Напомним, 1 февраля в Углеуральском из-за гололедообразования на ЛЭП отключились линии, в результате около 1,5 тыс. человек остались без света. 2 февраля энергоснабжение было восстановлено. Работы по восстановлению осложняются экстремальными погодными условиями: высота снежного покрова здесь достигает 1,5 м, а толщина гололедно-изморозевых отложений на проводах — до 10 см в диаметре. 4 февраля было зафиксировано очередное нарушение в работе сетей.