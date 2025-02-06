Бывшего вице-мэра Челябинска, обвиняемого в получении взяток, оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока заключения под стражей бывшего вице-мэра, экс-председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева. Его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Адвокат просил избрать в отношении Сергей Репринцева более мягкую меру пресечения, например, в виде домашнего ареста. Однако суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Бывший вице-мэр пробудет под стражей до 16 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Сергей Репринцева в начале июля этого года. Изначально управление СКР по региону предъявило ему обвинение в получении в 2017-2019 годах взяток через посредника от сотрудников коммерческой организации на общую сумму не менее 10 млн руб. Взамен, по версии следствия, экс-председатель комитета градостроительства помог в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.

В сентябре сообщили о новых эпизодах. Согласно информации регионального управления СКР, Сергей Репринцев весной 2018 года получил через посредника — действующего на тот момент депутата гордумы Виталия Паутова — взятку в размере не менее 500 тыс. руб. за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. В 2019-2020 годах бывший вице-мэр снова через Виталия Паутова получил не менее 5 млн. руб. от организации за содействие в подготовке и утверждении документов по планировке территории автомобильного проезда в Советском районе.

Виталина Ярховска