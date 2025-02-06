Кремль назвал условие разблокировки соцсети Х в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для разблокировки в России сети Х на данный момент нет. Так он прокомментировал слова главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о том, что в Х «стало меньше вредного контента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Как отметил господин Песков, главное условие разблокировки социальной сети Х — выполнение им всех условий, выдвинутых Роскомнадзором. «Как только сделает — препятствий никаких не будет»,— заявил Песков.

Екатерина Мизулина считает, что «работа соцсети Х» в последнее время изменилась в лучшую сторону. «Государство может подумать о том, чтобы снять ограничительные меры в отношении X»,— написала она в своем канале. Однако в самом Роскомнадзоре заявили «РИА Новости», что оснований для разблокировки соцсети нет.

Доступ к социальной сети Х ограничен Роскомнадзором с марта 2022 года. Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля. Для восстановления доступа Роскомнадзор предписал Х удалить запрещенные материалы, а также прекратить участие «в информационном противостоянии, распространении фейков и призывах к экстремизму».