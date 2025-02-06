Жителя Челябинска будут судить за избиение учеников лицея

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в районный суд материалы дела в отношении 22-летнего местного жителя, напавшего на двух 17-летних подростков и 10-летнего мальчика у филиала многопрофильного лицея №148 в поселке Шершни. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия к гражданам (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, утром 8 ноября пьяный горожанин проник на территорию образовательного учреждения. Он несколько раз ударил кулаком в живот 10-летнего мальчика, после чего последний побежал к лицею. Догнав младшеклассника, он толкнул его в спину и минимум три раза ударил по животу. Затем челябинец поднял мальчика за туловище и начал раскачивать в стороны. Через некоторое время он оказался в помещении лицея, где начал нецензурно выражаться и попытался пройти через пост охраны. Местный житель побил двух 17-летних подростков, после чего сотрудники школы остановили его, и челябинец убежал. Вскоре его задержали полицейские одного из экипажей патрульно-постовой службы.

Виталина Ярховска