«Краевую сетевую компанию» возглавил экс-министр из Башкирии

Новым директором ООО «Краевая сетевая компания» (КСК, входит в состав ПАИЖК) назначен Александр Васильев. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Васильев

Фото: ГТРК Башкортостан Александр Васильев

Фото: ГТРК Башкортостан

В 2014–2015 годах господин Васильев работал министром экономического развития Башкортостана, а в последние годы — замгендиректора АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

Напомним, прежний руководитель КСК Вячеслав Петухов в конце января был назначен заместителем начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми.

ООО «КСК» учреждено в 2021 году АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК, 100% акций в собственности регионального минстроя). Компания была создана для консолидации электросетевого имущества муниципальных образований, предусмотренной принятым в прошлом году законом о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти.

«В настоящее время единственным участником общества рассматриваются различные перспективы его развития в 2025 году и на среднесрочную перспективу. В январе 2025 года директором общества назначен Александр Васильев, который является одновременно директором по операционной деятельности АО «Корпорация развития Пермского края»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в КРПК.