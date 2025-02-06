ГК «Горкунов» откроет еще один комплекс под Новосибирском за 1,8 млрд рублей

Тепличный комбинат «Толмачевский» (входит в ГК «Горкунов») намерен запустить строительство еще одного комплекса в Новосибирской области в 2025 году. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд руб., его реализация намечена до 2028 года, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2024 года глава минсельхоза региона Евгений Лещенко рассказал, что ГК «Горкунов» планирует построить в области тепличный комбинат для выращивания овощей закрытого грунта. Площадь объекта должна была составить до 10 га.

«Такие проекты у нас не реализовывались давно. Полагаю, что в вопросе инвестиций речь идет на миллиарды рублей, 2-4 млрд руб. Пока параметры проекта не заявлены»,— отметил тогда господин Лещенко.

ГК «Горкунов» развивает в Новосибирской области комбинаты по производству овощей «Толмачевский» и «Обской», а также тепличный комбинат «Новосибирский», который сейчас перепрофилируется на выращивание цветов.

Александра Стрелкова