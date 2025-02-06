Ценам поднимут планку

37% крупных компаний заявили о планах повысить цены в этом году в качестве меры по повышению эффективности работы. Такие данные представили в РСПП по итогам собственного опроса, с ними ознакомился РБК. По последним официальным данным Минэкономразвития, в начале февраля годовая инфляция составила 9,92%, а по подсчетам Росстата — 10,14%. “Ъ FM” спросил у крупного и среднего бизнеса планируют ли они увеличивать цены и за счет чего пытаются сэкономить. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Такого числа компаний, которые планируют повысить эффективность за счет роста цен, не было как минимум с начала 2018 года, подсчитали в РСПП. Кроме того, по словам опрошенных “Ъ FM” предпринимателей, бизнес, который ранее предоставлял свои услуги без предоплаты, теперь все чаще требует аванс. На фоне роста себестоимости клиентоориентированность сегодня обходится слишком дорого, сетует гендиректор компании «Юрвиста», отельер Алексей Петропольский:

«В гостинице себестоимость выросла на 20% из-за того, что вырос фонд оплаты труда. Все, что мы отдавали на аутсорс, тоже подорожало. Мы просто вынуждены повышать цены, иначе мы будем работать в минус. Аренда кофейни выросла на 30-50%, а фонд оплаты труда в два раза. То есть если раньше можно было найти бариста за 2-3 тыс. руб. за смену, сейчас ставка начинается от 4 тыс. руб. Что касается консалтинговых и финансовых услуг, комиссию мы вынуждены поднять, ее не хватает, чтобы содержать кадры и платить аренду».

Сразу несколько бизнесменов рассказали “Ъ FM”, что их расходы выросли на 10-30%. От закупки воды, бумаги и хозтоваров до обслуживания производственных мощностей и лизинговых платежей. К концу прошлого года у бизнеса обострились проблемы, связанные с недостатком оборотных средств и недоступностью заемных. После того как ключевая ставка выросла до 21%, обслуживать их стало очень сложно.

Если стоит цель сохранить дело, приходится адаптироваться, говорит директор акционерного общества «Большевичка» Владимир Гуров: «Этот процесс идет постоянно, цены росли, в том числе у нас. Мы сейчас сосредоточили производство только высококачественной продукции на головном предприятии. Это костюм, который конкурирует с известными европейскими брендами по качеству и цене. Для сегмента "эконом" мы использовали аутсорсинг. В 90-е годы была даже такая стратегия: мы придерживали остатки на складе готовой продукции и ждали, когда вырастут цены, чтобы продать по более высокой цене. Сейчас уже не получается так лихо».

В топ-5 ограничений для ведения бизнеса также вошли неплатежи со стороны контрагентов и валютная нестабильность, указали в РСПП. Растет и число компаний, обеспокоенных высокими темпами инфляции. В январе ЦБ сообщал, что бизнес закладывает ее в своих моделях на уровне 10,7%, то есть вдвое выше прогнозного показателя Банка России на конец года.

Многие компании сокращают расходы за счет автоматизации производств. В Mr.Doors два года назад таким образом нарастили производственные мощности на 15%. А теперь присматриваются к ИИ, рассказал сооснователь компании Максим Валецкий: «Нам удалось в этом году удержать свои расходы в норме. Мы все время следим за продуктовой линейкой, за ее доходностью и корректируем там, где какие-то пункты мы потеряли в связи с инфляцией. Наибольшие расходы — это ритейл, офисные службы. Тут мы планируем серьезное повышение эффективности за счет внедрения искусственного интеллекта, будет помогать дизайнерам работать с клиентами».

Минувшей осенью глава Ростеха Сергей Чемезов указывал, что ЦБ мог «пережать» с денежно-кредитной политикой, создав риск стагфляции — одновременной стагнации и неизменно высокой инфляции. И что текущий период ужесточения монетарной политики уже стал наиболее продолжительным в современной российской истории, «однако это не приносит желаемого результата».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева