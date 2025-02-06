Недалеко от вокзала в Екатеринбурге во время ДТП пострадала пассажирка автобуса

В Екатеринбурге в районе железнодорожного вокзала в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Ее доставили в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

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По предварительным данным, автомобиль «Лада» столкнулся с автобусом маршрута №45, в результате аварии одна из пассажирок получила травму, упав внутри салона автобуса. По факту ДТП организована проверка.

Напомним, в 2024 году количество ДТП с автобусами снизилось на 22% относительно предыдущего года: произошло 70 аварий со 110 пострадавшими и восемью погибшими.

Ирина Пичурина