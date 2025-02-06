Через границу Сочи с Абхазией пытались провезти 257 кг лома цветного металла
На пропускном пункте «Адлер» на границе Сочи с Абхазией таможенники нашли тайники с ломом цветного металла. Нарушители пытались провезти 257 кг металлического лома с сокрытием от таможенного контроля, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.
Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
Нелегальный груз обнаружили в ходе контроля автомобиля марки «Лада» 21074, прибывшего из Абхазии. При осмотре машины с применением МИДК таможенники установили вероятность наличия посторонних вложений. В ходе досмотра нашли крупную партию металлического лома, спрятанного в разных местах. Тайники находились под напольным покрытием водительского и пассажирских мест и в багажном отделении. Общий вес груза составил почти 257 кг. Предположительно, это была медь.
Товар и транспортное средство изъяли. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.
«Ъ-Сочи» писал, что несколькими днями ранее на границе с Абхазией предотвратили незаконный ввоз в Россию около 500 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля. Тайники нашли в иномарке.