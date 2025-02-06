В Госдуме предложили дать МВД доступ к данным медосмотров мигрантов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал «Ъ» подробности готовящегося законопроекта об обязательном медосвидетельствовании мигрантов в государственных медучреждениях. В частности, документ предполагает, что медосмотр иностранные граждане должны пройти в течение 30 дней после въезда в Россию. Кроме того, данные медосвидетельствования будут заноситься в базу, доступ к которой будет иметь в том числе МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

20 января Минздрав опубликовал проект поправок к КоАП, вводящих административную ответственность для должностных лиц и медорганизаций за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан. После этого Сергей Леонов выступил с инициативой запретить проводить медосвидетельствование мигрантов в частных клиниках, в том числе на ВИЧ-инфекцию. В разговоре с «Ъ» господин Леонов тогда пояснял, что такая мера поможет в борьбе с «масштабной проблемой», когда значительная часть мигрантов проходит врачебный контроль «только на бумаге».

«Посредством такой системы МВД сможет получать информацию о всех выданных заключениях как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор — только на инфекционные заболевания»,— сказал господин Леонов «Ъ». Парламентарий не пояснил, с какой целью планируется унифицировать срок прохождения медосмотра — до 30 дней со дня въезда. Сейчас в такой срок медосмотр должны проходить только трудовые мигранты. Въезжающим на срок более 90 дней дается на это три месяца.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Мигрантов осмотрят без частностей».

Полина Мотызлевская