Екатеринбургский бард Вадим Стройкин погиб в Санкт-Петербурге

Бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин погиб в Санкт-Петербурге, выпав из окна, когда к нему пришли представители силовых структур, сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, накануне сотрудники правоохранительных органов пришли на Парфеновскую улицу, 14, там музыкант давал уроки игры на гитаре. Стройкин якобы отошел на кухню, чтобы выпить воды, позже под окнами обнаружили его тело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Стройкин

Фото: Вадим Стройкин / vk.com Вадим Стройкин

Фото: Вадим Стройкин / vk.com

Как указано в социальных сетях музыканта, 23 января ему исполнилось 59 лет. Он родился в Снежинске (Челябинская область), учился в Свердловском горном институте. Сам Вадим Стройкин писал о себе на своем сайте, что окончил Британскую школу журналистики, работал на «Эхо Москвы – Екатеринбург», где был автором и ведущим программы «Антология авторской песни». Позже открыл в Екатеринбурге турфирму «Камелот-Тур», стал развивать «Школу гитары Вадима Стройкина». В последние годы жил в Санкт-Петербурге.