В аэропорту Курумоч не допустили к ввозу 33 партии животноводческой продукции

За прошлую неделю в воздушном пункте пропуска международного аэропорта Курумоч в ходе досмотра ручной клади прибывших из-за рубежа пассажиров выявлено 33 партии подконтрольных грузов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Молочная, мясная и пчеловодческая продукция оказалась неустановленного производства и не имела ветеринарных сертификатов. К ввозу на территорию Российской Федерации ее не допустили.

Кроме того, при осуществлении ветеринарного контроля было досмотрено 128 партий подконтрольных грузов, что составило около тонны продукции, а также шесть животных-компаньонов, икра на стадии глазка — 20 тыс. штук и 45 тыс. насекомых-энтомофагов. Эти грузы успешно прошли проверку и были выпущены в обращение.

Алексей Алексеев