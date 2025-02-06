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Нижегородец перевел биржевым мошенникам почти 3 млн рублей

Заявление 48-летнего местного жителя по факту мошенничества в крупном размере поступило в дежурную часть отдела полиции в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Незнакомец предложил потерпевшему увеличить доход путем инвестирования на бирже. В ходе телефонных разговоров он отправил на предоставленные мошенником реквизиты 2,9 млн руб., включая 500 тыс. взятых в кредит. Но ни прибыль, ни деньги обратно так и не получил.

По данному факту полиция завела дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый пока не установлен.

Ева Михеева

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