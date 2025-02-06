Умер бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов
6 февраля в возрасте 66 лет умер бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Фото: Правительство РФ
«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами. Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались»,— написал Григорий Карасин в Telegram-канале.
Владимир Титов с 1980 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом. С октября 2005 года по апрель 2013 года занимал должность заместителя главы МИДа, курировал отношения со странами Восточной Европы, Скандинавией и Германией. В 2013 году его назначили первым заместителем Сергея Лаврова, он отвечал за административно-кадровые и консульские вопросы, отношения с европейскими странами. В июле 2024 года Владимир Путин освободил его от должности, а затем Владимир Титов покинул дипломатическую службу.