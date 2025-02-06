Умер бывший первый замглавы МИД России Владимир Титов

6 февраля в возрасте 66 лет умер бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство РФ Фото: Правительство РФ

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами. Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались»,— написал Григорий Карасин в Telegram-канале.

Владимир Титов с 1980 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом. С октября 2005 года по апрель 2013 года занимал должность заместителя главы МИДа, курировал отношения со странами Восточной Европы, Скандинавией и Германией. В 2013 году его назначили первым заместителем Сергея Лаврова, он отвечал за административно-кадровые и консульские вопросы, отношения с европейскими странами. В июле 2024 года Владимир Путин освободил его от должности, а затем Владимир Титов покинул дипломатическую службу.

Лусине Баласян