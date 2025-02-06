На участке трассы М-7 «Волга» в Татарстане ограничат движение 7 февраля

Движение транспорта на 787-м км трассы М-7 «Волга» вблизи поселка Залесный-2 в Татарстане будет временно приостановлено 7 февраля из-за монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 2:00 до 3:00 на 787-м километре автомобильной дороги М7 „Волга“ будет временно приостановлено движение», — сказано в сообщении.

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане в 2025 году планируют установить еще три модульных надземных пешеходных перехода: в жилом массиве Щербаково (808-й км), вблизи примыканий на населенный пункт Первое Мая (841-й км) и рядом с селом Кулаево (847-й км). После того как они будут готовы, наземные пешеходные переходы на этих участках демонтируют.

Ранее сообщалось об ограничении движения на трассе М-7 в направлении Уфы 7 февраля.

Дарья Сайфиева