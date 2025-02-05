На трассе М-7 в направлении Уфы временно перекроют движение 7 февраля

Движение транспорта по трассе М-7 «Волга» возле населенного пункта Балыклы-Чукаево в сторону Уфы временно приостановят ночью 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 1:00 до 2:00 на 884-м км автомобильной дороги М-7 „Волга“ будет временно ограничено движение для всех транспортных средств в связи с монтажом ферм габаритных ворот над проезжей частью», — сказано в сообщении.

Время отмены ограничений может измениться в зависимости от результатов строительно-монтажных работ и погодных условий.

Ранее сообщалось, что на улице Айвазовского в Казани до 10 февраля будут действовать ограничения на движение транспорта.

Дарья Сайфиева