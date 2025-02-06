Бастрыкину доложат по делу об осквернении памятника «Защитникам Донбасса» в Югре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) после осквернения памятника «Защитникам Донбасса», передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу организовал проверку, дело могут передать из органов внутренних дел в его производство.

Напомним, инцидент произошел на «Аллее Памяти»: неизвестный отломил часть скульптуры. В ходе расследования полицейские установили его личность — им оказался 33-летний местный житель, в отношении которого было возбуждено дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Ирина Пичурина