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Жители Черноземья разместили на счетах 2,1 трлн рублей

К началу декабря на банковских счетах жители Черноземья разместили 2,1 трлн руб., что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

При этом срочные вклады по итогам 11 месяцев превысили 1,4 трлн руб., увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства на текущих счетах выросли за год на 18% до 517,3 млрд руб., а средства на эскроу-счетах — на 20% до 143,9 млрд руб.

В Белгородской области розничный депозитный портфель составил 470,5 млрд руб., увеличившись на треть за год: срочные вклады выросли на 38% до 330,2 млрд руб., средства на текущих счетах — на 19% до 110,9 млрд руб., а средства на счетах эскроу — на 28% до 29,5 млрд руб.

Средства на банковских счетах жителей Воронежской области за год увеличились на 24%, достигнув 718 млрд руб. Срочные вклады выросли на 29%, до 494,5 млрд руб., а средства на текущих счетах — на 14%, до 170,7 млрд руб. На счетах эскроу объем средств увеличился на 15%, достигнув 52,8 млрд руб.

В Курской области депозиты к концу года выросли на треть, до 267,2 млрд руб. Срочные вклады увеличились на 36%, до 172,7 млрд руб., средства на текущих счетах — на 37%, до 78,6 млрд руб., а средства на счетах эскроу — на 2%, до 15,8 млрд руб.

В Липецкой области объем средств на банковских счетах вырос на 28%, достигнув 277,8 млрд руб. На срочных вкладах этот показатель увеличился на 30%, до 186,1 млрд руб., на текущих счетах — на 15%, до 69 млрд руб., а на счетах эскроу — на 57%, до 22,8 млрд руб.

В Орловской области средства на банковских счетах за год увеличились на 20%, достигнув 166,4 млрд руб. На срочных вкладах этот показатель вырос на 28%, до 115,1 млрд руб., на текущих счетах — на 9%, до 39,7 млрд руб., но средства на счетах эскроу снизились на 8%, до 11,6 млрд руб.

В Тамбовской области депозитный портфель за год вырос на 26%, достигнув 193,5 млрд руб. На срочных вкладах объем средств увеличился на 29%, до 133,5 млрд руб., на текущих счетах — на 17%, до 48,5 млрд руб., а на счетах эскроу — на 31%, до 11,5 млрд руб.

В ЦБ отмечают, что ситуация в регионах Черноземья соответствует общероссийским тенденциям. В докладе «Региональная экономика» говорится, что в целом по стране приток средств населения на срочные вклады ускорился из-за роста ставок по рублевым депозитам. Максимальные ставки по ним к концу ноября увеличились до 22%, что на 1,8% больше по сравнению с концом октября.

«В этом году объем сбережений граждан достиг рекордного уровня. На протяжении всего года жители Черноземья придерживались сберегательной модели поведения, которая очень рациональна в период высоких ставок. Люди размещали свободные деньги в банке на хороших условиях, отложив на какое-то время покупку товаров, без которых можно обойтись. В результате доход по вкладу компенсирует инфляцию, и человек сможет реально увеличить потребление в дальнейшем. Привлеченные на счета средства, в свою очередь, перераспределяются банками и работают в экономике, поддерживая ее развитие»,— пояснил начальник экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Коршунов.

Егор Якимов

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