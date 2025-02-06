В районе Карпового пруда в Челябинске построят жилой квартал

Аукцион на право комплексного развития территории в районе Карпова пруда в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая и Северная в Челябинске выиграл специализированный застройщик «Территория будущего». В торгах приняли участие 11 компаний, начальная цена выросла с 11 млн до 165 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит возвести многоквартирные жилые дома с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад на 553 места и школу на 1288 мест, а также объекты коммунальной и транспортной инфраструктур. Необходимо благоустроить территорию, организовав пешеходные дорожки, стоянки, детские площадки, смонтировав освещение. Требуется и озеленение, в которое входит посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей и газонов. Во время работ подрядчик должен принимать во внимание проект продления улицы Братьев Кашириных от улицы Академика Королева до улицы Лыжных батальонов.

На первом этапе победителю аукциона нужно представить в администрацию города документацию по планировке территории и концепцию проекта. В них должно быть предусмотрено размещение новых объектов с учетом инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, которые необходимы для обслуживания не только планируемой застройки, но и уже существующей. Срок реализации КРТ составляет 10 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Территория будущего"» зарегистрировано 10 января 2025 года. Учредителями являются ООО «Территория комфорта» с долей 99,9% и Дмитрий Петров с долей в 0,1%. Руководит обеими компаниями Дмитрий Петров.

Виталина Ярховска