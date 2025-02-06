«17-й гол начнет новый отсчет в истории Национальной хоккейной лиги»
Владимир Осипов — о прогнозе по срокам рекордной шайбы Александра Овечкина
Аналитики НХЛ трижды обновили дату возможного рекорда Александра Овечкина по заброшенным шайбам в лиге. После того как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забил гол в ворота «Флориды Пантерз» меньше чем за секунду до финальной сирены, появилась дата — 18 апреля. Затем аналитики решили, что рекорд Уэйна Гретцки падет 13 апреля, а сейчас уверены, что это произойдет 11 числа того же месяца. Может ли Овечкин оправдать эти ожидания, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Marc DesRosiers-Imagn Images / Reuters
До матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнз», который как раз запланирован на 11 апреля, «Вашингтон Кэпиталз» проведет 25 встреч. Если верить статистке за всю карьеру, по которой Овечкин забивает примерно по 0,6 шайбы за матч, более реалистичной датой все-таки будет 18 апреля, то есть последняя игра регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз». Но другие статистические данные за текущий сезон, где показатели Александра чуть выше, как раз позволяют предположить, что исторический момент случится на неделю раньше.
В данный момент, чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить 16 шайб! 17-й гол начнет новый отсчет в истории Национальной хоккейной лиги, после которого мир уже не будет прежним и разделится на до и после. Сейчас никто не сомневается, что это произойдет, споры идут только о датах. Хотя искусственный интеллект, которому, конечно, пришлось анализировать эту задачку со звездочкой, оценил возможности Овечкина в этом сезоне всего в 30%.
Но искусственный интеллект не учитывает настрой российского форварда, так что, скорее всего, заветные 17 шайб будут заброшены в апреле, считает Андрей Николишин, который не один сезон провел в НХЛ: «Сашка сам по себе очень амбициозный, для него достижение цели — это первоочередное. И то, как он запустился и идет к этой цели, ну, прямо любо-дорого смотреть. Я думаю, что у него получится».
К тому же в этом сезоне «Вашингтон» показывает феноменальный хоккей, идет на первом месте в Восточной конференции и штампует одну победу за другой, забросив 188 шайб в 53 играх. При этом Овечкин постоянно меняет стиль своей игры и, несмотря ни на что, продолжает забивать. Причем сейчас он чуть ли не в каждом матче бьет различные рекорды НХЛ, которые остаются в тени его будущего главного достижения. Например, после игры с «Флоридой» он обошел знаменитого Горди Хоу по количеству побед за всю историю НХЛ и вышел на пятое место среди нападающих североамериканской лиги всех времен. В 39 лет у Овечкина по-настоящему феноменальные показали, уверен Андрей Николишин:
«Отыграть даже пять-семь лет в лиге — это очень сложно, а человек 20 лет забивает больше 20 шайб за сезон, это феноменальный результат».
Восхищаться Овечкиным можно не только из-за красивых шайб или цифр невероятной статистики. Он смог стать по-настоящему великим там, где россиянину сделать это крайне трудно, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «На мой взгляд, мы в России его немножко недооцениваем, потому что так реализоваться, на 200%, так вписаться в североамериканские технологии русскому человеку и русскому легионеру никогда не удавалось».
Поэтому удивляться, что Овечкина отмечает даже Дональд Трамп, не стоит. Действующий президент США просто констатирует факт, с которым согласны не только болельщики «Вашингтона», но и журналисты.
То, как Овечкин поддержал комментатора матчей «Кэпиталз» Крейга Лафлина, который перенес операцию на сердце, обсуждала вся столица Соединенных Штатов. Лафлин, который хотел уйти из профессии по состоянию здоровья, растрогался и решил остаться, чтобы стать свидетелем великого рекорда россиянина. Так что сейчас вполне можно начинать обсуждение того, на сколько шайб Овечкин превысит рекорд Гретцки, ведь для того чтобы установить новое достижение, у нападающего есть целый следующий сезон. Который, кстати, несмотря на возраст, не обязательно станет для него последним.
Фотогалерея
Легенда №8
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".