Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уфимке отказали в иске на 1 млн рублей к владельцу батутного парка

Октябрьский райсуд Уфы взыскал с владельца батутного центра Wow Park в ТЦ Ultra Эрика Ишмакова 105 тыс. руб., сообщил «Ъ-Уфа» юрист Артур Байгазаков, представлявший в суде интересы истца.

В январе 2024 года девятилетний ребенок повредил голень (вред средней степени тяжести) после падения на него работника парка, указано в материалах дела.

Мать пострадавшего просила суд взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. и оштрафовать его на 50% от взысканной суммы.

Предприниматель, говорилось в иске, был готов выплатить ребенку 7,7 тыс. руб.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...