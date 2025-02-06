Уфимке отказали в иске на 1 млн рублей к владельцу батутного парка

Октябрьский райсуд Уфы взыскал с владельца батутного центра Wow Park в ТЦ Ultra Эрика Ишмакова 105 тыс. руб., сообщил «Ъ-Уфа» юрист Артур Байгазаков, представлявший в суде интересы истца.

В январе 2024 года девятилетний ребенок повредил голень (вред средней степени тяжести) после падения на него работника парка, указано в материалах дела.

Мать пострадавшего просила суд взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. и оштрафовать его на 50% от взысканной суммы.

Предприниматель, говорилось в иске, был готов выплатить ребенку 7,7 тыс. руб.

Венера Хисамова