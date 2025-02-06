Глава СКР поручил завершить расследование дела о производственной травме в Самарской области

Председатель СК Ф Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки «принять меры к завершению расследования уголовного дела» о получении жительницей Самарской области производственной травмы. Также он поручил направить дело в суд и предоставить доклад. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в марте прошлого года девушка во время работы в организации «оказалась зажата станком». Пострадавшая получила «многочисленные травмы головы и шеи, в связи с чем проходит длительное лечение». По данному факту расследуется уголовное дело в региональном следственном управлении.

В СК России уточняют, что в «телеграм-канале сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств травмирования жительницы Самарской области на рабочем месте».

Руфия Кутляева