Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР поручил завершить расследование дела о производственной травме в Самарской области

Председатель СК Ф Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки «принять меры к завершению расследования уголовного дела» о получении жительницей Самарской области производственной травмы. Также он поручил направить дело в суд и предоставить доклад. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в марте прошлого года девушка во время работы в организации «оказалась зажата станком». Пострадавшая получила «многочисленные травмы головы и шеи, в связи с чем проходит длительное лечение». По данному факту расследуется уголовное дело в региональном следственном управлении.

В СК России уточняют, что в «телеграм-канале сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств травмирования жительницы Самарской области на рабочем месте».

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...