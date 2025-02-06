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Коммерсантъ FM
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Двукратная олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла данные о госпитализации

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла информацию о своей госпитализации. Она призвала не доверять подобным слухам о ее здоровье. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Светлану Мастеркову доставили в больницу с диагнозом злокачественная опухоль мозга.

Светлана Мастеркова

Светлана Мастеркова

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Светлана Мастеркова

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего. Опять пишут, что я где-то в коме... Вот я, дома. Не переживайте, пожалуйста»,— сказала Светлана Мастеркова на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Светлана Мастеркова — легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. На Олимпийских играх в 1996 году она победила на дистанции 800 м и 1500 м. Она также выиграла чемпионат мира (1999) и Европы (1998) на дистанции 1500 м.

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