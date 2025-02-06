Троих ярославцев подозревают в призывах к экстремизму

В Ярославле в отношении троих местных жителей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»». Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.

Подозреваемым 42, 39 и 38 лет. Сотрудники ведомства установили, что трое жителей города на своих страницах в соцсетях «размещали материалы, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти в отношении представителей власти и правоохранительных органов».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Алла Чижова