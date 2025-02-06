В закрытом белгородском селе при атаке ВСУ погибли три человека

В приграничном селе Логачевка в Валуйском городском округе Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате атаки погибли находившиеся в машине мужчина и две девушки, которым было 18 и 14 лет.

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что с 27 октября 2022 года въезд в Логачевку запрещен из-за режима чрезвычайной ситуации, и добавил, что этот населенный пункт посещать нельзя. Село расположено на границе с Харьковской областью Украины.

За прошедшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено 22 боеприпаса и более 20 беспилотников. В Белгороде из-за падения обломков сбитого БПЛА пострадал мужчина. В соседней с Белгородской Курской области вчера, 5 февраля, украинский беспилотник атаковал здание администрации Беловского района. Никто не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж