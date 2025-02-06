В полиции Сочи предупредили об обмане детей в онлайн-играх

Сочинские полицейские предупреждают о том, что мошенники могут обманывать детей в онлайн-играх, чтобы получить доступ к кошелькам их родителей. В пресс-службе УВД курорта отмечают, что зачастую аферисты действуют в тематических сообществах (форумы, чаты, Discord, соцсети) или напрямую пишут ребенку в самой игре и предлагают купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мошенники для «оплаты» просят данные банковской карты или платежных средств родителей. Получив перевод, преступники ничего не отправляют или получают доступ к карте для дальнейших списаний.

Полицейские рекомендуют исключить привязку платежных средств к игровым аккаунтам. Правоохранители советуют также ограничить доступ детей к платежным средствам родителей и обсудить с ребенком важность кибербезопасности.

Вячеслав Рыжков