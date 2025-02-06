В Елабуге по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мужчины в открытом канализационном колодце на территории базы отдыха «Белая дача». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабуге возбудили дело после найденного трупа в колодце на базе отдыха

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Елабуге возбудили дело после найденного трупа в колодце на базе отдыха

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тело мужчины было найдено 3 февраля. Проверка установила, что сотрудники базы отдыха не закрыли два канализационных колодца после откачки отходов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека, и халатность. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Анар Зейналов