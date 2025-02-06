На контрасте

«Коммерсантъ Стиль» представляет подборку ключевых образов и деталей с показов высокой моды в Париже.

Бьюти-образы с кутюрных показов оказались как фантазийными, так и на удивление доступными — половина из них точно может найти место в обычной жизни. В течение недели модные Дома Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani Prive и Giambattista Valli представили в разной степени носибельные варианты макияжа и причесок, зачастую лаконичные, но дополненные броскими элегантными деталями. Самые заметные среди них — яркие красные губы, четко подведенные глаза и акцентные брови.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chanel Фото: @chanel.beauty Dior Фото: @diorbeauty Zuhair Murad Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Giambattista Valli Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Chanel Фото: @chanel.beauty Dior Фото: @diorbeauty Zuhair Murad Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Giambattista Valli Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

У Dior как будто в противовес сложной вышивке на одежде у моделей были идеально чистые, сияющие лица с легким румянцем и графичными бровями. Красивые точеные брови стали частью образов и у Giambattista Valli, причем так же сбалансированные свежим цветом лица и розовым сиянием кожи. Напротив, бровей как будто не было у Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Ashi Studio и Armani. У моделей Armani покрытые консилером брови сочетались с контрастным дымчатым макияжем глаз. Графитово-серый оттенок по всему веку, с акцентом на внешний угол глаза, был смешан с серебром на верхнем и внутреннем веке — современная интерпретация этого классического образа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Armani Prive Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Schiaparelli Фото: @schiaparelli Jean Paul Gaultier Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Ashi Studio Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Armani Prive Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Schiaparelli Фото: @schiaparelli Jean Paul Gaultier Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Ashi Studio Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Лилово-розовые тени показали Viktor & Rolf, у RVDK Ronald van der Kemp губы моделей были окрашены в красный цвет, а веки — в разные оттенки (золотой, красный, черный, фиолетовый, синий); так команда визажистов добивалась симметрии макияжа с одеждой. Золотом сияли глаза моделей и на показе Imane Ayissi. Yuima Nakazato пошли другим путем и на бледную кожу нанесли черную пудру — как если бы модели или точили карандаши, или целовались с трубочистами. Эффектно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Viktor & Rolf Фото: Peter White / Getty Images RVDK Ronald van der Kemp Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Imane Ayissi Фото: Thierry Chesnot / Getty Images Yuima Nakazato Фото: Peter White / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Viktor & Rolf Фото: Peter White / Getty Images RVDK Ronald van der Kemp Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Imane Ayissi Фото: Thierry Chesnot / Getty Images Yuima Nakazato Фото: Peter White / Getty Images

Разнообразными были и прически: перья панковских ирокезов сочетались с козьей шерстью, золотыми нитями и разнообразными украшениями. Вайб 1960-х был замечен на показах Tamara Ralph, высокие укладки также показали Viktor & Rolf, Germanier и Elie Saab. У Zuhair Murad на подиуме царили банты — этот тренд показал себя универсальным и очень живучим, мы уверены, он с нами надолго, как и классический оттенок красной помады показа Chanel Couture.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Elie Saab Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Tamara Ralph Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Фото: @gauravguptaofficial Germanier Фото: Francois Durand / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Elie Saab Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Tamara Ralph Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Фото: @gauravguptaofficial Germanier Фото: Francois Durand / Getty Images

Ирина Кириенко