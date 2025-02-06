В Тольятти участники публичных слушаний поддержали строительство Центра технических видов спорта

В Тольятти участники публичных слушаний единогласно высказались за предоставление местным властям разрешения на использование в качестве площадки для занятий спортом земельного участка на Южном шоссе, находящегося сейчас в территориальной зоне ПК-3 (зона промышленных объектов IV-V классов опасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Речь идет о строительстве на данной территории соответствующего всем международным стандартам Молодежного центра технических видов спорта «Лада картинг». Помимо различных соревнований на трассе центра, расположенной на участке в 22 га, планируется проводить тест-драйвы. Учебный центр контраварийной подготовки будет функционировать там круглогодично.

В эскизном проекте утверждается, что проведение мероприятий национального и международного уровня станет «основой для расширения географии туризма путем привлечения туристических потоков в Тольятти как в автомобильную столицу России».

Как следует из протокола мероприятия, размещенного на сайте горадминистрации, в слушаниях приняли участие семь человек. Все они поддержали проект. Результаты слушаний будут направлены в гордуму для принятия дальнейших решений.

Алексей Алексеев