Челябинца отправили в колонию за хищение 20 млн рублей у двух компаний

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор жителю Сосновского района, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Он похитил 19,8 млн руб. у двух компаний, которым должен был поставить металлические изделия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2016 году челябинец похитил у ООО «Эвант» 10,6 млн руб., которые он получил от директора в качестве 100% предоплаты по поставке металлических изделий. Аналогичный случай произошел в 2017 году. Тогда челябинец под предлогом поставки похитил более 9,2 млн руб. у производственно-коммерческой фирм «СеверСтрой». В обоих случаях он не собирался доставлять компаниям заказанные изделия.

Подсудимый вину не признал и ущерб не возместил. В результате суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.