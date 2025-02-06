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Коммерсантъ FM
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В Крыму потратят 2,4 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

70 объектов здравоохранения планируется построить в Крыму в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в том числе 2 поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он отметил также, что будут капитально отремонтированы 5 врачебных амбулаторий, 10 ФАП и 2 поликлиники.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Кроме того, планируется приобретение 51 единицы медицинского оборудования в 2 организации, оказывающие первичную медпомощь, и 46 автомобилей для 18 медицинских организаций»,— написал глава Крыма в своем Telegram-канале. На все это выделяется более 2,4 млрд руб.

По данным крымских властей, с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для медучреждений республики приобрели 1380 единиц медоборудования, а также построили 100 ФАП и 1 врачебную амбулаторию, закупили 145 автомобилей и 10 передвижных медкомплексов.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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