Продажи алкоголя на Кубани выросли на 13% в 2024 году

В Краснодарском крае в 2024 году реализовали 397 млн литров алкогольной продукции, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональный департамент потребительской сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кубанские производители выпустили 25,7% от всего объема в РФ — 102,2 млн литров. Производство в регионе увеличилось на 27% и достигло 1,2 млрд литров.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за 2024 год произвели более чем 1,2 млрд литров алкогольной продукции. Этот показатель на 37% больше, чем годом ранее.

Также в регионе за год произвели 224 млн литра пива и напитков на его основе, что на 26% больше, чем в 2023 году. На Кубани работают 135 пивоваренных заводов.

Нурий Бзасежев