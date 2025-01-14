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На Кубани производство алкоголя в 2024 году выросло на 37%

В Краснодарском крае за 2024 год производство алкогольной продукции увеличилось на 37%, более чем до 1,2 млрд литров. Как сообщает пресс-служба регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, на Кубани производят 14% алкоголя от всего объема в России.

Фото: Loon

Фото: Loon

Руководитель департамента Роман Куринный отметил, что при этом кубанские производители выпускают половину всего отечественного вина. По итогам 2024 года заводы края произвели 232 млн литра тихих и игристых вин. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Вино выпускают почти 100 компаний Краснодарского края.

Также в регионе за год произвели 224 млн литра пива и напитков на его основе. Показатель на 26% больше, чем в 2023 году. В крае работают 135 пивоваренных заводов.

Татьяна Ручкина

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