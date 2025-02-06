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Экс-участнику группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину продлили арест

Верх-Исетский районный суд продлил срок содержания под стражей экс-участнику группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Он пробудет в СИЗО до 11 марта.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Бурдин обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Под стражей он находился с ноября 2024 года.

Напомним, по данным СМИ, в ноябре 2024 года Владимир Бурдин с ножом напал на своего собутыльника. Его задержали и направили в психиатрическую больницу, а затем перевели в СИЗО.

Владимир Бурдин был участником первоначального состава группы «Смысловые галлюцинации» с 1989 по 1993 год. Затем выступал сольно. В частности, его песни исполняли группы «Пилот» и «Панки по пьянке».

Анна Капустина

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