Суд арестовал сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина

Свердловский областной суд заключил под стражу сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин в 2016 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Бурдин в 2016 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно данным картотеки, уголовное дело возбудили еще в ноябре 2024 года. По данным «Ъ-Урал», в ноябре 2024 года Владимир Бурдин напал с ножом на собутыльника. Музыкант был задержан и сначала направлен в психбольницу, сейчас его перевели в СИЗО.

Владимиру Бурдину 51 год, он автор многих песен «Смысловых галлюцинаций», включая «Молодость жива» и, как утверждает он сам, песни «Вечно молодой». Он также писал песни для группы «Пилот» и других рок-коллективов. В 1993 году музыкант ушел из «Смысловых галлюцинаций», после чего выступал в других коллективах или сольно.

Господин Бурдин не впервые становится фигурантом уголовного дела. В 2017 году он ранил ножом бывшего бойца спецназа в Москве, тогда его также обвиняли по ст. 111 УК РФ. В 2018 году Лефортовский суд Москвы направил музыканта на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Никита Черненко