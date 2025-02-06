Экспорт иркутского мороженого в 2024 году вырос на 10%
По итогам 2024 года предприниматели Приангарья отправили за границу 344 т мороженого на 110 млн руб. За год поставки выросли на 10%, сообщили в Иркутской таможне.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Основным импортером иркутского мороженого в прошлом году стала Монголия. В эту страну было поставлено 330 т. На втором и третьем месте оказались Китай и Казахстан.
Наибольший спрос на мороженое из Приангарья пришелся на летние месяцы, отметили в ведомстве. В этот период было экспортировано 130 т продукта.