Экспорт иркутского мороженого в 2024 году вырос на 10%

По итогам 2024 года предприниматели Приангарья отправили за границу 344 т мороженого на 110 млн руб. За год поставки выросли на 10%, сообщили в Иркутской таможне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основным импортером иркутского мороженого в прошлом году стала Монголия. В эту страну было поставлено 330 т. На втором и третьем месте оказались Китай и Казахстан.

Наибольший спрос на мороженое из Приангарья пришелся на летние месяцы, отметили в ведомстве. В этот период было экспортировано 130 т продукта.

Антон Вебер