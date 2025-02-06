В Башкирии на обеспечение загранаппарата в Турции потратят до 4,1 млн рублей

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии на аукционе 18 февраля планирует выбрать исполнителя услуг по организации и обеспечению условий для деятельности сотрудников загранаппарата, направленных для работы при торговом представительстве России в Турецкой Республике. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 4,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Услуги необходимо оказывать до 30 июня 2025 года. В их числе — аренда офисного помещения площадью от 60 кв. м до 150 кв. м в Стамбуле, оснащение его интернетом и телефонией, мебелью и техникой, уборка и коммунальные расходы, а также аренда и обслуживание автомобиля или электроавтомобиля, почтовые расходы, услуги перевода и так далее.

Контракт на аналогичные услуги в 2024 году был заключен по цене 4,3 млн руб. при начальной стоимости 4,3 млн руб. Договор был подписан в январе прошлого года с пермским ООО «Виэль Тревэл компани».

Майя Иванова