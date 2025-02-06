В Краснодаре число кондитерских и кофеен растет, баров — сокращается

В 2024 году число кондитерских в Краснодаре выросло на 45% год к году, до 133 точек, подсчитали для «Ъ-Кубань» в сервисе 2ГИС. На 23% увеличилось количество кофеен, сегодня в краевой столице работает 660 таких заведений. На третьем месте — суши-бары (23%, 150 заведений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Рестораторы Краснодара сделали ставку на три главных сегмента — кондитерские, кофейни и суши-бары. Количество ресторанов в Краснодаре тоже увеличивается — за год их стало больше почти на 8%. Остальные форматы в течение года в Краснодаре росли значительно медленнее, а некоторых стало даже меньше. Например, количество традиционных кафе и баров стало меньше на 3% (606) и 4% (356 заведений) соответственно»,— рассказали в 2ГИС.

Общее количество точек общепита в Краснодаре составляет 5199 (+5,4% за год).

В целом, по данным 2ГИС, количество заведений общепита в крупнейших городах России за год увеличилось на 5%. В пятерку городов, где зафиксировали наибольшее увеличение количества заведений общепита, вошли Красноярск (+9% за год), Казань (+8%), Ростов-на-Дону (+8%), Москва (+7,6%) и Челябинск (+6%). Самую низкую динамику показали заведения в Екатеринбурге (+1%), Омске (+1%), Уфе (+0,4%) — в этих городах прирост точек общепита за последние 12 месяцев был наименее существенным.

Отличительной особенностью прошлого года стал расцвет формата точек безалкогольных напитков, которые предлагают популярные бабл ти, матчу или молочные коктейли (за год выросли на 14%), рост числа кофеен на 11%, а также возврат интереса к суши-барам. В отдельных городах восстанавливают позиции рестораны и кондитерские, однако сегменты баров и кафе продолжают терять популярность.

Наталья Решетняк