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Директором МУП «ПОВВ» стал бывший сотрудник КСП Челябинской области

Муниципальное «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска» («ПОВВ») возглавил Владимир Лобанов. Последние семь лет он работал аудитором в Контрольно-счетной палате региона. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».

До работы в КСП Владимир Лобанов также служил в правоохранительных органах, на финансовых и руководящих должностях в государственных и частных организациях сферы ЖКХ, лесного хозяйства и госимущества.

В октябре 2024 года генеральный директор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров ушел в отставку. Временно исполнял его обязанности Александр Шишков.

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