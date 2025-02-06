Директором МУП «ПОВВ» стал бывший сотрудник КСП Челябинской области

Муниципальное «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска» («ПОВВ») возглавил Владимир Лобанов. Последние семь лет он работал аудитором в Контрольно-счетной палате региона. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».

До работы в КСП Владимир Лобанов также служил в правоохранительных органах, на финансовых и руководящих должностях в государственных и частных организациях сферы ЖКХ, лесного хозяйства и госимущества.

В октябре 2024 года генеральный директор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров ушел в отставку. Временно исполнял его обязанности Александр Шишков.