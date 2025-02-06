ЧКПЗ полностью роботизировал цех механической обработки

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) сделал полностью роботизированным один из цехов механической обработки деталей по аналогии с кузнечным. Модернизация линии позволит обеспечить стабильную и просчитываемую производительность, повысить качество и точность работы, а также облегчить условия труда сотрудников, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Роботы выполняют полный цикл производства в цехе механической обработки. Человек там нужен только для контроля процесса, отмечают в пресс-службе минпрома. Линия безопасна для сотрудников: все ячейки с оборудованием огорожены, запуск техники возможен только при закрытии дверей, а если человек находится внутри секции, робот не начнет работу.

ЧКПЗ планирует максимально исключить человеческий труд во всех цехах, установив в ближайшие годы 2 тыс. роботов. На данный момент специалисты завода осваивают новые устройства: портальных с техническим зрением роботов, комплексы для дробеметной обработки, механизмы для работы с прессовым оборудованием и автоматически управляемые тележки для транспортировки изделий.

Технику изготавливают на ООО «Завод Роботов», которое находится на территории ЧКПЗ. Это предприятие открыли в 2024 году для серийного производства промышленных роботов-манипуляторов. Владельцем 100% уставного капитала компании является супруга депутата Госдумы Валерия Гартунга Марина Гартунг, которой также принадлежит 69,34% ЧКПЗ.

Виталина Ярховска