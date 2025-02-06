М-8 от Ярославля до Вологды хотят расширить до четырех полос

Власти Вологодской области прорабатывают вопрос расширения федеральной трассы М-8 на участке от Ярославля до Вологды. Об этом сообщили в правительстве Вологодской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росавтодор Фото: Росавтодор

Вопрос губернатор Георгий Филимонов обсудил с руководителем «Росавтодора» Романом Новиковым.

«В числе приоритетных задач – расширение до четырех полос движения участка автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" на маршруте от Ярославля до нашей областной столицы. Ведем продуктивный диалог с ведомством и реализуем поэтапный план по выполнению данного проекта»,— прокомментировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Протяженность участка М-8 составляет почти 200 км. Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос расширения трассы М-8 с двух до четырех полос в Переславле-Залесском Ярославской области.

Алла Чижова