В Уфе планируют выдать 200 млн рублей грантов владельцам ОКН на реставрацию

В Уфе планируют запустить грантовую программу для реставрации объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сегодня сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На финансирование программы «Уфимское наследие» выделят 200 млн руб. Средства смогут получить собственники ОКН, желающие их восстановить. По мнению господина Мавлиева, программа будет востребованной.

Запустить программу планируется в феврале, в марте начнется прием заявок. По словам сити-менеджера, в прошлом году в Уфе отреставрировали 24 ОКН.

Наталья Балыкова