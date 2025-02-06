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В Челябинске расследуют уголовное дело о хищениях в банке бывшего замгубернатора

Следственные органы Челябинской области расследуют уголовные дела по факту хищения предоставленных банку «Снежинский» бюджетных субсидий на сумму более 1 млрд руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уголовные дела были возбуждены в конце декабря 2024 года. Тогда же сотрудники региональных управлений ФСБ России и Следственного комитета провели обыски в домах руководителей и изъяли документы в головном офисе банка. По данным источника, в правоохранительных органах, речь идет о хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку «Снежинский» в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Сейчас в кредитной организации работает ревизорная комиссия Банка России.

УФСБ России по Челябинской области и СУ СК по региону не комментируют эту информацию.

АО «Банк “Снежинский”» был создан в Челябинске в 1993 году. На сегодня основным акционером банка с долей 45,4% является бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов.

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