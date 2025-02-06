В Челябинске открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина

В Челябинске в Штабе общественной поддержки на Кирова, 167 открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина, названный в честь гроссмейстера, чемпиона мира по рапиду и блицу. Проект позволит создать доступную систему обучения шахматам по его методике, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В клубе желающие смогут посещать регулярные теоретические и практические занятия по средам с 16:00 и субботам с 10:00. Участники будут решать задачи и этюды, а также тренироваться с помощью игровых упражнений под руководством квалифицированных тренеров. Занятия подходят для горожан с любым уровнем подготовки, группы формируются по 25 человек. Планируется проведение турниров и соревнований оффлайн и онлайн, семейных и корпоративных мероприятий, включая формат шахбокса.

Виталина Ярховска